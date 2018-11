Juve-Pogba, possibile tentativo a gennaio: dipende da Emre Can

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, spiega Tuttosport, insiste per regalare a Massimiliano Allegri il grande ritorno di Paul Pogba. Tuttosport oggi in edicola spiega che proseguono i contatti con Mino Raiola e se i problemi fisici di Emre Can non dovessero risolversi a breve, non è da escludere che la Juve possa cercare un tentativo per portare Pogba a Torino già a gennaio.