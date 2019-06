Juve, Pogba sempre attento al mercato. Ma il Manchester non fa sconti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante una Premier chiusa con 13 gol e 9 assist, Paul Pogba rimane interessato al mercato e alle offerte che potrebbero arrivare stando a quanto sottolinea oggi Tuttosport: sente di non essere mai stato accettato dall'ambiente e sa di non essere ben visto da Ferguson, ma il Manchester United non scende dai 100 milioni pagati per il suo arrivo. Per portarlo via dai Red Devils, magari in direzione Torino, Raiola dovrà superarsi: uno spiraglio potrebbe arrivare a fine mercato, quando gli inglesi dovranno rientrare degli investimenti fatti fino ad ora. Un discorso che vale anche per Lukaku-Inter.