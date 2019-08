Juve, Pogba sogno di tutte le notti d'estate. Ma lo United non ha sostituti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sogno di tutte le notti d'estate, Paul Pogba resta prepotentemente nel mirino della Juventus. Il grande obiettivo per l'ultimo salto di qualità in vista del campionato e soprattutto della Champions, come sottolinea oggi Tuttosport.

Muro United - Pogba vuole la Juve, la Juve vuole Pogba, ma c'è una terza parte che resta assai difficile da convincere: il Manchester United. I Red Devils vogliono infatti trattenerlo a tutti i costi, non hanno acquistato alcun sostituto e i due assist di ieri rendono la pista ancora più in salita. Per i bianconeri così come per il Real Madrid.

Effetto domino - L'arrivo di Pogba resta dunque intrinsecamente legato a una serie di operazioni tra Madrid e Parigi. Con Neymar al Real, Dybala al PSG e una (possibile) gran plusvalenza per Paratici, pronto a reinvestirla subito, anche se da sola non basterebbe, sul cartellino del 'Polpo'.