Juve, Pogba studia l'exit strategy dal Manchester United

Paul Pogba cerca una via di uscita dal Manchester United. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'armistizio (non pace) tra il centrocampista francese e i dirigenti del club inglese rappresenta un'opportunità, per Raiola e la Juventus sempre interessata, di lavorare al possibile addio del francese. Favorito dal fatto che José Mourinho si sente saldo in panchina e non si opporrà all'eventuale cessione di Pogba, o magari di altri giocatori, come per esempio Marcus Rashford.