Juve, Pogba vuole tornare: Raiola lavora per riportarlo a Torino

Il Mattino: "Prof e magistrati in cattedra contro i favori alla Juventus"

L'apertura del QS: "Last minute Italia"

L'Unione Sarda sull'Italia: "Vittoria in extremis con Politano"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Millenial Italia"

La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Faggiano ai ducali fino al 2020"

Battuti gli USA, Gazzetta del Mezzogiorno: "Al 4' di recupero l'Italia in gol"

"Pogba vuole tornare alla Juventus, tocca a Raiola trovare il modo". Titola così Tuttosport nelle pagine interne in merito al centrocampista del Manchester United, desideroso di legarsi nuovamente alla Vecchia Signora . L'affare a gennaio è difficile, perché i red devils difficilmente si priveranno del francese. La trattativa diventa però sempre più concreta per l'estate che verrà.

