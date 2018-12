Juve, porte girevoli in infermeria: si ferma Barzagli, rientra Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un Emre Can che torna c'è un Barzagli che si ferma. L'ex centrale azzurro è la new entry dell'infermeria bianconera. Il numero 15 della Juventus saluta quindi il suo 2018 in mezzo al campo: la diagnosi parla di lesione al quadricipite femorale della coscia destra, la prognosi di un periodo variabile tra i 45 e i 60 giorni. Il fastidio accusato nella seduta di lunedì scorso ha evidenziato, attraverso gli esami di ieri, una situazione che porterà il difensore toscano a un'assenza per almeno tutto il finale dell'anno e per un pezzetto di quello nuovo, tra campionato e coppe.

RIECCO EMRE CAN - Corre forte verso l'Inter invece Emre Can, che lunedì svolgeva ancora lavoro personalizzato insieme a Sami Khedira e Alex Sandro, ma che si candida per tornare a disposizione già nel derby d'Italia. Dopo l'intervento alla tiroide, l'ex Liverpool sta quindi bruciando le tappe: ieri, in campo contro il Chisola in amichevole (Eccellenza), Emre ha segnato una rete nel 3-0 finale. Il tedesco dovrebbe rientrare in anticipo rispetto alle previsioni dello staff medico e tecnico, che avevano programmato la sua disponibilità a partire dalla metà del mese. E Allegri sembra intenzionato a portarlo in panchina per la sfida contro i nerazzurri di venerdì sera allo Stadium.