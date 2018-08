Juve, possibile rinnovo per Mandzukic: c'è la disponibilità a parlarne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic (32) potrebbe rinnovare il contratto con la Juventus. Attualmente in scadenza nel 2020, Tuttosport in edicola fa sapere che il croato potrebbe legarsi ulteriormente alla Vecchia Signora. L'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid guadagna cinque milioni di euro netti a stagione, Max Allegri conta su di lui mentre c'è la disponibilità a parlare di un nuovo contratto da parte del calciatore così come da parte della dirigenza campione d'Italia.