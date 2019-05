Juve, post Allegri: Sarri vuole la Premier ma potrebbe essere esonerato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è uno dei candidati per la panchina della Juventus della prossima stagione. Nella lista di Agnelli, Nedved e Paratici c'è anche il suo nome e anche se il tecnico vorrebbe, come detto in più di un'occasione, restare al Chelsea, non è detto che venga confermato da Abramovich per la prossima stagione. Molto dipenderà dalla finale di Europa League contro l'Arsenal: in caso di sconfitta l'esonero sarebbe molto più probabile.

Il contratto - L'ex allenatore di Empoli e Napoli ha la scadenza fissata nel 2021 e attualmente percepisce circa 7 milioni di euro l'anno. Secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza bianconera ha già fatto un sondaggio e in attesa di capire se il Chelsea lo confermerà o meno resta una pista calda: il suo passato partenopeo non rappresenta poi una discriminante.