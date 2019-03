© foto di Federico Gaetano

La Juventus lavora per arrivare a Federico Chiesa. Con la Fiorentina, ma non solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, le mosse del club bianconero, che con i viola potrebbe chiudere a 70 milioni di euro, sono indirizzate anche a Enrico, padre del talento viola e ovviamente determinante nella scelta. Fino a qualche tempo fa lavorava soprattutto in ottica Inter, ma la Vecchia Signora sarebbe in grado di dare le giuste garanzie tecniche (leggi alla voce impiego) e starebbe facendo breccia sia sull'ex attaccante che sul figlio, il giovane e talentoso Federico che preferirebbe il bianconero a un eventuale trasferimento all'estero, dove lo seguono il Bayern Monaco e le big di Premier.