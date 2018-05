Juve, presto incontro col Genoa per Perin. Sturaro fuori dalla trattativa

Mattia Perin vuole la Juventus e secondo Tuttosport alla fine il portiere del Genoa sarà accontentato. Nei prossimi giorni, si legge, Juve e Genoa si incontreranno nuovamente per trovare la quadra ma sembra difficile immaginare Stefano Sturaro nella trattativa. Il centrocampista è considerato jolly prezioso da Max Allegri e lui stesso in caso di addio preferirebbe Spagna o Inghilterra. Per questo i discorsi sulla contropartita tecnica si sposteranno sui giovani di rientro dai prestiti come Audero o Kean.