Juve, prevale la linea verde sul mercato. Intanto Sarri studia la Fiorentina

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo straordinario sta nell’aver reso impeccabile l’ordinario. La sessione del mercato invernale per la Juve è di una pulizia impressionante, di un’efficacia che può anche scaldare poco all’apparenza ma ha effetti immediati e di prospettiva. Madama a gennaio piazza tutti gli esuberi, mantiene intatti gli equilibri nella rosa e si assicura le prestazioni di un potenziale top player del futuro come Kulusevski.

Le cessioni di Mandzukic, Perin, Pjaca ed Emre Can tolgono dall’imbarazzo Sarri, che la scorsa estate non aveva nascosto la difficoltà di escludere giocatori di caratura internazionale: adesso la rosa si cala perfettamente anche in ottica lista Champions, Chiellini rientrerà al posto di Demiral (infortunato) e dunque ci sarà spazio pure per Khedira che non è ancora al meglio per tornare in campo nel giro di poco.

Le operazioni bianconere in questa sessione hanno anche una fortissima incidenza sul mercato dei giovani. Ne sono stati ingaggiati tanti e dal talento raro nel corso delle ultime settimane, tra Under 23, 19 e 17. Chiaro l’obiettivo: provare a far sbocciare in casa il nuovo Cristiano Ronaldo, con un attento lavoro di scouting nazionale e internazionale che ha portato all’ingaggio di profili dal potenziale futuro da top.

Tornando alla prima squadra, domani sarà tempo di campionato: bisognerà battere la Fiorentina per scrollarsi di dosso il passo a vuoto di Napoli. Difficilmente Sarri tornerà a proporre il tridente, così come – in questo momento – difficilmente vorrà non sfruttare il buon momento di Rabiot. Il tecnico parlerà alle 13.30 in conferenza stampa: difficile che anticiperà qualcosa sulla formazione, ma potrà certamente mostrarsi più rilassato dopo la chiusura del mercato che è pur sempre fonte di distrazioni.