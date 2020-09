Juve, prima giornata di vigilia per Pirlo che perde Alex Sandro. Oggi allenamento allo Stadium

Quest’oggi alle 14:30 Andrea Pirlo sarà protagonista della prima conferenza stampa di vigilia della sua carriera da allenatore. Domani infatti la Juventus dà il via alla corsa al decimo scudetto consecutivo nella gara in programma a Torino alle 20:45 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Prima delle parole che presenteranno il suo esordio in Serie A, coach Pirlo dirigerà la seduta d’allenamento mattutina non sui consueti campi della Continassa ma sul terreno dell’Allianz Stadium.

OUT ALEX SANDRO - In zona Stadium ci sarà anche Alex Sandro: per lui però si apriranno le porte del J|Medical e non quelle dello spogliatoio. Il terzino brasiliano infatti nella seduta di ieri si è dovuto fermare a causa di un problema muscolare alla coscia destra, la cui entità sarà valutata proprio attraverso gli esami strumentali di rito. Sensazioni non positive per un rientro in breve tempo: l’ipotesi più probabile è che il brasiliano torni a disposizione a metà ottobre dopo la sosta delle nazionali per la sfida di Crotone. Esordio dunque senza una pedina fondamentale che obbliga Pirlo a dover trovare una soluzione alternativa.

SI CANDIDA PELLEGRINI - Soluzione che risponde al nome di Luca Pellegrini. L’esterno, acquistato dalla Juve lo scorso anno nell’ambito dell’operazione che ha portato contestualmente alla Roma Leonardo Spinazzola, è rientrato a Torino dopo il prestito formativo in quel di Cagliari. Dopo le buone prestazioni dell’annata scorsa in maglia rossoblu (catturò l’occhio anche nella sfida contro la Juve), il classe 1999 si candida per prendere il posto dell’infortunato Alex Sandro nell’esordio di domenica sera. Sostituto naturale che ha ben impressionato anche nell’amichevole contro il Novara. La scelta di coach Pirlo dovrebbe ricadere su di lui: d'altronde, oltre alle abilità sul campo, al ragazzo la personalità non è mai mancata.