Juve, prima proposta per Milinkovic da 80 milioni. Lotito dice no

© foto di Federico Gaetano

La Juventus, riporta la Gazzetta dello Sport, ha fatto pervenire in via informale una prima offerta alla Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. 80 milioni la cifra messa sul piatto dai bianconeri che hanno incassato il no da parte del club di Lotito, che pur lusingato dalla proposta di Marotta e Paratici ha risposto di non voler scendere sotto i 120-130 milioni. Una cifra distante dall'idea bianconera ma su cui si potrà lavorare nel corso delle prossime settimane.