Juve prima, Verona settimo: come l'algoritmo cambierebbe la classifica attuale della A

Juventus prima, ma come vedremo a breve non Campione d’Italia. Hellas Verona in Europa League, se il Milan non vince la Coppa Italia. Lecce, SPAL e Brescia retrocesse. Sarebbero questi gli esiti della classifica di Serie A in base all’algoritmo studiato dalla FIGC e svelato in anteprima oggi da Sportitalia. Un meccanismo complesso, che abbiamo provato a spiegarvi qui nel dettaglio.

Pochi stravolgimenti. La proiezione che possiamo offrirvi, ovviamente, vale per il momento. E la stessa Federcalcio sta valutando se l’algoritmo si possa applicare soltanto nel caso che il campionato riparta e disputi almeno tre giornate. Ciò premesso, rispetto alla classifica attuale, l’unico vero stravolgimento sarebbe il sorpasso del Verona (e del Parma) ai danni del Milan: gli scaligeri hanno una giornata in meno e una miglior differenza reti rispetto ai rossoneri, ragion per cui li sorpasserebbero.

La nuova classifica. Senza ulteriori indugi, ecco la classifica che si avrebbe in Serie A applicando l’algoritmo ai dati di oggi. Tra parentesi, i punti attuali.

Juventus 91,2 (63) - in Champions League

Lazio 90,8 (62) - in Champions League

Inter 81,4 (54) - in Champions League

Atalanta 75,4 (48) - in Champions League

Roma 65,5 (45) - in Europa League

Napoli 55,7 (39) - in Europa League

Hellas Verona 52,1 (35) - in Europa League se il Milan non vince la Coppa Italia

Parma 51,4 (35)

Milan 50,5 (36)

Bologna 47,7 (34)

Cagliari 47,1 (32)

Sassuolo 47 (32)

Fiorentina 42 (30)

Udinese 38,4 (28)

Torino 38 (27)

Sampdoria 36 (26)

Genoa 33,7 (25)

Lecce 32,4 (25) - in Serie B

SPAL 22,7 (18) - in Serie B

Brescia 18,9 (16) - in Serie B