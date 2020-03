Juve Primavera, lo stop sorride a Zauli: alla ripresa ci saranno anche Petrelli e Da Graca

vedi letture

Il fermo stagionale e il conseguente rinvio delle partite più importanti in programma, in particolare quella con il Real Madrid valida per gli ottavi di Youth League, sorride a qualche giocatore della Juve Primavera. In particolare in attacco, perché i due bomber Elia Petrelli e Marco Da Graca erano entrambi indisponibili nell’ultima data in programma.

Gemelli del gol per certi versi, apparentemente simili anche se mister Zauli li ha schierato più volte insieme, aumentando il carico di fisicità in avanti. Petrelli vive una stagione travagliata per via di qualche acciacco, ma puntualmente è rientrato alla grande; Da Graca si è fatto trovare pronto alla chiamata per sostituire il compagno, e quest’anno appare decisamente cresciuto rispetto allo scorso anno. Alla ripresa, la Juve dovrebbe poterli avere entrambi: non un dettaglio.