Juve Primavera: tre giovani con la valigia in mano, due in prestito

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus attiva anche sul mercato dei giovani. Si delinea il futuro di alcuni giovani al primo anno Primavera che troverebbero poco spazio nelle rotazioni interne. Così il club, che gioca in tutte le categorie giovanili sotto età avendo a disposizione anche la Seconda Squadra Under 23 che milita in Serie C, ha deciso di cedere in prestito alcuni elementi classe 2002 al fine di farli giocare con maggiore continuità. Il difensore Raffaele Spina ha già firmato con la SPAL, trasferimento annuale in prestito secco. Stessa soluzione, con destinazione Empoli, per l'attaccante Mirco Lipari, la scorsa stagione capocannoniere in Under 17. Juventus e Sampdoria, invece, discutono la formula del trasferimento del centrocampista Michael Brentan: potrebbe andare in blucerchiato a titolo definitivo con diritto di recompra in favore dei bianconeri. Tutti e tre hanno concluso la preparazione atletica con l'organico Under 19, agli ordini di mister Lamberto Zauli.