Juve, problema nel riscaldamento per Chiellini: a Empoli gioca Rugani

TOP NEWS Ore 17 - Rischio rinvio per due gare di A. Ufficiali Empoli-Juve

Eintracht in volo, Hutter: "Orgogliosi delle cinque vittorie di fila"

Liga, pareggio in extremis del Valladolid con l'Espanyol: finisce 1-1

Tottenham, il nuovo stadio non sarà pronto prima del 2019

Reims, terza maglia in onore del Real e della finale di Champions del 1959

PSG, futuro lontano da Parigi per Neymar: o torna al Barça o va al Real

Girona-Barça a Miami, Infantino si oppone: "Si deve giocare in Spagna"

"Not confident". Mourinho ha paura di perdere De Gea. I titoli inglesi

Chelsea, Zappacosta in uscita: a gennaio può già salutare Londra

De Gea sul rinnovo: "Non ci penso, mi può distrarre dal campo"

Real, Lopetegui: "Io confido nella squadra e la squadra confida in me"

Barcellona, i convocati per il Clásico: out Messi, Umtiti e Vermaelen

Premier, i risultati: Salah trascina il Liverpool, R. Pereyra ancora in gol

Problemi fisici nel riscaldamento per Giorgio Chiellini . Secondo Sky Sport , al Castellani sarà Daniele Rugani a sostituire il capitano della Juventus nel secondo anticipo della decima giornata di Serie A contro l'Empoli.

