© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuove notizie in arrivo sul fronte Juventus-Icardi. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it i bianconeri avrebbero infatti già pronta l'offerta per l'argentino: un quinquennale da 8 milioni netti a stagione a salire nel corso dei cinque anni. Ovviamente poi i bianconeri dovrebbero sedersi al tavolo con l'Inter, perché - è bene ricordarlo - la clausola rescissoria da 110 milioni di euro (valida dall'1 al 15 luglio) è esercitabile solo da un club estero. La Juve, però, al momento non sembra preoccupata in quanto potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Dybala per avvicinarsi alle richieste dell'Inter, anche se da Corso Vittorio Emanuele fanno sapere che, a oggi quantomeno, non è considerata una cessione dell'ex capitano ad un'altra formazione italiana.