© foto di Giacomo Morini

La Juventus vuole sbaragliare la concorrenza e si muove d'anticipo per arrivare a Federico Chiesa. Come riporta Tuttosport, infatti, Fabio Paratici è intenzionato ad anticipare le due squadre di Manchester mettendo sul piatto ben 60 milioni, ovvero la cifra richiesta dalla Fiorentina per lasciar partire il proprio gioiello. Un'operazione senza contropartite tecniche, che potrebbe andare in porto soprattutto qualora i bianconeri riescano a cedere Douglas Costa, che ha mercato in Premier League.