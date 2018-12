La Juventus si prepara a blindare Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano è il gioiello del centrocampo bianconero ma il club prepara un nuovo contratto: attualmente, infatti, in caso di vendita, la Juve dovrà versare metà del ricavato agli argentini, spiega e ricorda Tuttosport. Per questo la Juve punta a un nuovo accordo, anche perché per adesso la percentuale Xeneize è un totale disincentivo alla vendita futura. E per Bentancur urge un adeguamento di contratto.