Juve, pronto il summit con Raiola: sul tavolo Kean e De Ligt

La Juventus prepara il summit con Mino Raiola: sul tavolo, spiega Tuttosport, il rinnovo di Moise Kean ma pure l'accelerata per Matthijs de Ligt. Prima l'italiano: contratto in scadenza nel 2020, i bianconeri vogliono prolungare il rapporto: in caso contrario sarà addio. Su De Ligt è fortissimo il Barcellona che ha preso anche Frenkie de Jong dall'Ajax: la richiesta degli ajacidi è di 75 milioni di euro.