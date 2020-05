Juve, prosegue la trattativa per Arthur. Pjanic ha l'accordo con il Barcellona

Continuano le trattative tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri continuano a trattare a oltranza il centrocampista brasiliano che però non ha ancora deciso. Cresce comunque l'ottimismo, anche perché i blaugrana anno già l'ok del bosniaco per il trasferimento in Spagna. Per lui è pronto un quadriennale.