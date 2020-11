Juve, proseguono i contatti per Gravenberch: per gli addetti ai lavori può essere il nuovo Pogba

Proseguono i contatti da parte della Juventus per arrivare al centrocampista dell'Ajax Ryan Gravenberch. Il 18enne olandese è già titolare nel più importante club dell'Eredivisie e per gli addetti ai lavori potrebbe seguire le orme di un ex juventino come Paul Pogba. I bianconeri lo seguono da tempo con interesse e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa nonostante la concorrenza aumenti di giorno in giorno. A riportarlo è Tuttosport.