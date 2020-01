Juve, prova di solidità con la Roma: ora Sarri prepara il suo ritorno a Napoli

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Vedo sempre più la volontà di dominare la partita”. E forse per questo, Maurizio Sarri, pare sentire sempre più sua la Juventus, che mette a sedere la Roma nel giro di quarantacinque minuti e accede di diritto alla prossima semifinale di Coppa Italia. I bianconeri se la vedranno contro la vincente di Milan-Torino, in programma mercoledì prossimo. Ma c’è tempo per pensare alla gara del 12 febbraio. Da oggi la testa sarà rivolta tutta al Napoli e alla trasferta di Napoli.

“Dal punto di vista materiale ci sono tre punti in palio come sempre, dal punto di vista emotivo è chiaramente una partita particolare per me perché con la città di Napoli c'è stato un rapporto forte” ammette il tecnico della Juventus, certamente il più atteso domenica sera insieme al suo allievo Gonzalo Higuain. Quest’ultimo, a proposito, ieri è stato tra i migliori in campo dei bianconeri. E avrebbe anche meritato il goal. Al San Paolo sarà ancora più affamato dopo aver lanciato segnali di freschezza all’indirizzo del suo allenatore.

Da Bonucci a Rabiot, allo straripante Bentancur: i bianconeri superano l’esame Roma in Coppa Italia con una gran bella dimostrazione di solidità, per niente scontata dopo un lungo periodo di trasformazione. Unico neo della serata, l’infortunio di Danilo: problema muscolare alla coscia destra, nelle prossime ore gli esami strumentali faranno capire meglio l’entità dell’infortunio. Al momento, il suo stop complica ulteriormente la situazione sulle corsie esterne, dove bisogna fare i conti in questo momento con lo stop di De Sciglio e la condizione non ottimale di Alex Sandro, che ieri comunque impeccabile nel dare il suo contributo alla squadra.