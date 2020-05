Juve, prove di ripartenza: Sarri si affiderà al collaudato 4-3-3, CR7 scalda il piede

E’ l’ultimo giorno di un mese senza calcio, il terzo pieno consecutivo ma anche l’ultimo, considerato che tra un paio di settimane si tornerà in campo. Sarri nei prossimi giorni comincerà a lavorare più nello specifico sulle prossime avversarie certe, dal Milan al Bologna: l’obiettivo è di ripartire forte e con le idee chiare. In tal senso sarà difficile vedere la Juve cangiante, quantomeno sul modulo. Il 4-3-3 al momento fornisce le garanzie che vuole l’allenatore, piuttosto cambieranno spesso e volentieri gli interpreti dal momento che gli impegni ogni tre giorni richiederanno non poco sacrificio. Intanto Cristiano Ronaldo scalda il piede: ieri tiri in porta di notevole livello contro Carlo Pinsoglio, che ha potuto fare poco di fronte alla sfrenata voglia del portoghese di tornare presto a fare gol nelle gare che contano.