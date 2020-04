Juve-PSG, a Leonardo piacciono diversi bianconeri. E nella maxioperazione può entrare Icardi

Le grandi manovre sull'asse tra Torino e Parigi potrebbero interessare diversi bianconeri: l'ottimo rapporto che lega Leonardo e Paratici non è una novità, basti ricordare il maxiscambio Higuain-Caldara-Bonucci, né lo è l'interesse dei francesi per Mattia De Sciglio e Alex Sandro. La Juventus, stando a Tuttosport, sembra voler dare una rinfrescata alla fascia sinistra e il nome individuato da tempo per questo proposito è Emerson Palmieri, su cui però c'è anche l'Inter. Il quotidiano torinese sottolinea però come a Leonardo piacciano anche altri giocatori di Sarri, come Pjanic e Douglas Costa: il PSG potrebbe pensare anche ad un megaoperazione e sarebbe anche disposto a riscattare Mauro Icardi dall’Inter per poi inserirlo nella trattativa.