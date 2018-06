Juve, PSG all'assalto di Alex Sandro: non partirà per meno di 45 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Paris Saint Germain prepara l'assalto per Alex Sandro e la Juventus inizia a pensare alle contromosse. Secondo quanto riportato da Tuttosport in caso di cessione del brasiliano, per non meno di 45 milioni di euro, Massimiliano Allegri potrebbe spostare Mattia De Sciglio a sinistra e per la corsia opposta potrebbe arrivare uno tra Bernat e Matteo Darmian.