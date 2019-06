Juve, quale futuro per Mandzukic? Cina o Dortmund strade percorribili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport prende in esame la situazione di Mario Mandzukic alla Juventus e spiega come il suo addio non sia comunque scontato. Se però il prossimo allenatore, Sarri o non Sarri, dovesse scegliere di non puntare sul croato le strade da percorrere per il suo addio sarebbero sostanzialmente due: una porta in Cina, con tante squadre che negli ultimi mesi si sono mossi per lui. L'altra in Germania e più precisamente al Borussia Dortmund, club che segue il croato e che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni.