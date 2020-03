Juve, quando si giocherà con il Lione? "In Francia effetti Coronavirus con 20 giorni di ritardo"

vedi letture

"Noi a Lione non sappiamo quando possiamo ricominciare e, quando affronteremo la Juve". Paolo Rongoni, collaboratore di Rudi Garcia, è il preparatore atletico del Lione. La riflessione sulle colonne dell'edizione romana de La Repubblica: "Loro avranno già ricominciato ad allenarsi mentre noi saremo ancora bloccati. Perché qui la pandemia è arrivata con 20 giorni di ritardo rispetto all’Italia, dove finirà prima". Per immaginare il ritorno in campo, in Champions, bisogna insomma tener conto dell'emergenza negli altri Paesi europei. L'Italia è stata la prima a essere stata travolta dalla pandemia del Coronavirus e il numero dei morti ha già superato quello della Cina, ma il contagio corre velocemente anche altrove e il bilancio è ancora tutto da definire.