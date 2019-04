Juve, quanto costa l'eliminazione? Champions porta 94mln ai bianconeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione torinese del Corriere della Sera scrive degli introiti della Juventus nel cammino in Champions concluso ieri sera, vista la sconfitta allo Stadium contro l'Ajax. Essere arrivati ai quarti vale comunque un tesoro: il club di Andrea Agnelli ha incassato 94,1 milioni di euro complessivi dai premi Uefa, senza considerare gli incassi dai botteghini dell’Allianz. Di questi 18,3 milioni arrivano dal market-pool, 15,3 dal bonus di partecipazione, 29,7 dal ranking storico-decennale, 10,8 dai risultati, altri 9,5 grazie al bonus per la qualificazione agli ottavi e 10,5 da quello per l’accesso ai quarti. Eliminare gli olandesi e volare in semifinale avrebbe fatto confluire nel bilancio della società sui 107 milioni, mentre la finale poteva valere anche il record di 122 milioni.