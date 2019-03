© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Se la Juve esce? Delusione sì, rovina no". Così Tuttosport in edicola scrive della possibile eliminazione bianconera in Champions League, visto il 2-0 dell'Atletico Madrid maturato al Wanda Metropolitano. Il quotidiano fa sapere che, se i bianconeri dovessero salutare la competizione stasera, incasserebbero comunque 78,5 milioni di euro. La vittoria della Champions, varrebbe tra i 120 e i 125 milioni di euro. Dunque, 55 milioni di euro in meno rispetto a un ipotetico successo finale della manifestazione.