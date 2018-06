Juve, quattro nomi nel mirino per evitare problemi in difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus segue alcuni difensori in giro per l'Europa, per non trovarsi impreparata qualora Mehdi Benatia o Daniele Rugani dovessero salutare. Il primo nome della lista resta quello di Matthijs De Ligt, 18 anni, talento emergente dell’Ajax valutato 40-50 milioni di euro. Le principali alternative all’olandese giocano nell’Atletico Madrid. Piacciono Diego Godin e Stefan Savic, seguito pure da Chelsea e Milan. Occhio pure a Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco.