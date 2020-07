Juve, quinta sconfitta in campionato: non accadeva dal 2012/2013 con Conte in panchina

Serata amara per la Juventus che non ha festeggiato lo Scudetto fallendo il primo match point nella sfida contro l'Udinese. Quinta sconfitta in campionato per la formazione di Maurizio Sarri, cosa che ai bianconeri non accadeva dal 2013. In quella occasione arrivò comunque il titolo e molto probabilmente arriverà anche in questa stagione, visto che alla Juve basteranno tre punti nelle prossime tre giornate.