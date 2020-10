Juve, rabbia Dybala e sfogo con Paratici: Pirlo lo aveva rassicurato sul fatto di giocare

Un'altra espulsione sulla strada di Paulo Dybala. Se contro la Roma l'argentino della Juventus non era potuto entrare per il rosso sventolato a Rabiot, a Crotone è stato quello rimediato da Chiesa, di fatto, a impedirgli di scendere in campo, perché Pirlo a quel punto ha ritenuto non opportuno far entrare un giocatore offensivo come la Joya. Una scelta che ha fatto arrabbiare non poco lo stesso Dybala, protagonista nel post partita di uno sfogo col ds Paratici, perché, come riporta Tuttosport, lo stesso tecnico aveva rassicurato il 10 sul fatto che contro i calabresi avrebbe giocato: non da titolare, ma comunque subentrando a gara in corso. Non è successo, e a questo punto Dybala si chiede se non avrebbe avuto più senso lasciarlo a Torino a lavorare in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro la Dinamo Kiev.