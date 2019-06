Juve-Rabiot, 7 mln all'anno e super commissione al momento della firma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ormai siamo a fine corsa per Adrien Rabiot: a breve il centrocampista francese dovrebbe firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni alla Juventus. Il progetto bianconero, come l’opportunità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo, ha convinto sia il giocatore sia la signora Veronique, la mamma-manager.

Visite mediche e firma - Rabiot lascia il PSG a parametro zero dopo essere stato fermo praticamente da dicembre, con appena 20 presenze stagionali, maturate tutte nel 2018: a Torino guadagnerà 7 milioni l’anno e all'atto della firma gli verrà riconosciuta una commissione plurimilionaria. Il centrocampista si trova in vacanza, ma è pronto a volare a Torino per visite mediche e firma.