Juve, Rabiot: "A disposizione di Sarri. Amo il centrocampo a tre"

Adrien Rabiot, oggi presentatosi come nuovo giocatore della Juventus in conferenza stampa, ha parlato così di Maurizio Sarri e della sua nuova avventura in bianconero: "Non ho avuto ancora occasione di parlare col mister. Ma le persone che ho incontrato finora in Juventus mi hanno fatto tutte una buona impressione. Secondo me lui rispecchia la società, visto che lo ha scelto. Sono a sua disposizione. In che ruolo? Sicuramente centrocampista a sinistra, sia a tre ma anche a due. Però sono disponibile e mi adatto alle esigenze della squadra. Se siamo in tre quella è la mia posizione preferita. Ho scelto il numero 25".