Juve, Rabiot e Higuain ancora assenti: il francese ha meno giustificazioni del Pipita

vedi letture

Oggi alla Continassa potrebbe arrivare anche Maurizio Sarri, anche se la nuova frenata sulla definizione del protocollo per gli allenamenti di squadra tiene ancora un pizzico lontano la ripresa delle attività di gruppo. A Torino, tra l’altro, si è ancora in attesa due calciatori all’estero: Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. E se per quest’ultimo regge un minimo di comprensione per i motivi strettamente personali che lo trattengono in Argentina fino all’ultimo momento utile prima di rispondere a una convocazione ufficiale, sul francese – che risulta ancora in Costa Azzurra – c’è qualche perplessità in più. A differenza degli altri compagni che hanno provveduto immediatamente al rientro in Italia per smaltire prima possibile l’obbligo dei quattordici giorni di isolamento, Rabiot e Higuain giungeranno evidentemente in ritardo nel caso di effettiva ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio. Intanto ieri è tornato ad allenarsi pure Gianluigi Buffon: “Campo di allenamento” Finalmente” ha scritto sui social l’estremo difensore della Juventus.