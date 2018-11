Juve, Rabiot e Ramsey gli affari low cost per la prossima stagione

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus continua a monitorare alcuni nomi per il centrocampo e per quel che riguarda gli affari low cost restano sempre vive le piste che portano ad Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due giocatori hanno il contratto in scadenza e potrebbero accasarsi proprio nel club bianconero qualora dovesse arrivare un offerta importante per loro da parte del club di corso Galileo Ferraris. A riportarlo è Tuttosport.