© foto di Insidefoto/Image Sport

"La Juventus mi ha cercato e ci stiamo parlando". A dirlo, riporta Tuttosport, è Adrien Rabiot. Da un resort a cinque stelle in Toscana, il francese in vacanza con la madre-agente e i due fratelli, è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Con cui non rinnoverà. "La Juventus è un grande club dove ogni bravo giocatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso". Il giocatore ora guadagna 3,1 milioni di euro all'anno e vorrebbe almeno raddoppiare l'ingaggio.