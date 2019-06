Juve, Rabiot ha voglia d'Italia: vacanze in Toscana per il centrocampista

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adrien Rabiot ha voglia d'Italia. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il giovane centrocampista in uscita dal PSG, nel mirino della Juventus, è in vacanza in Toscana in compagnia della madre-agente.

Fabio Paratici attende. Il ds bianconero è in questi giorni a Londra per definire l'arrivo di Maurizio Sarri, ma non è escluso un suo blitz in Italia per un nuovo faccia a faccia. Sul tavolo di Rabiot, diverse offerte: la Juve di CR7 intriga, ma il giocatore vuole valutare le tante proposte ricevute, anche sotto il piano economico e di possibilità di avere un ruolo da leader.