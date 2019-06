Juve, Rabiot il primo regalo per Sarri: l'entourage si promette alla Signora

© foto di Insidefoto/Image Sport

Può essere Adrien Rabiot il primo regalo per Maurizio Sarri. La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista in uscita dal Paris Saint-Germain è sempre più vicino alla Juventus, club che ha messo sul tavolo un ricco ingaggio per il calciatore che tra dieci giorni sarà libero da vincoli contrattuali.

C'è la promessa dell'entourage. La mamma Veronique, figura chiave nella vita e nella carriera di Adrien, è personaggio particolare ma questa volta si è promessa alla Juventus. Niente da fare, dunque, per i club rivali nella corsa a Rabiot. L'ormai ex PSG è a un passo dalla Vecchia Signora.