Juve, Rabiot lascerà Torino per finire le vacanze: indosserà la 25

Adrien Rabiot sarà il secondo acquisto a parametro zero dell'estate della Juventus e dopo l'ufficialità lascerà per qualche altro giorno di vacanza Torino per poi tornare e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista transalpino, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe continuare a indossare la 'sua' maglia numero 25, visto che al momento è libera alla Juventus ed è quindi probabile che continui a indossarla dopo gli anni al PSG.