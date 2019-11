© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adrien Rabiot ha una grande occasione davanti a sé e in queste due settimane di sosta dovrà cercare di sfruttarla. L'infortunio di Matuidi gli darà la chance di giocare dal 1' al rientro contro l'Atalanta e il francese dovrà cercare di convincere Sarri e di allontanare le voci di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Tottenham ha messo gli occhi su di lui ma la Juve non lo lascerà partire a gennaio, visto anche che Sarri ha in mente un futuro da vice Pjanic per l'ex Paris Saint Germain.