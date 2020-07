Juve, Rabiot: "Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol con questa bellissima maglia"

Quella di ieri sera non è stata certo una serata da incorniciare per la Juventus, sconfitta dal Milan 4-2 a San Siro dopo essere stata in vantaggio per 2-0, ma la rete di Adrien Rabiot sarà da guardare e riguardare per molto tempo. Il centrocampista francese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato: "Orgoglioso di aver segnato il mio primo gol con questa bellissima maglia"