Juve, Rabiot: "Poter giocare con Ronaldo ha pesato nella mia decisione"

© foto di Simone Lorini

Adrien Rabiot, oggi presentato come nuovo giocatore della Juventus in conferenza stampa, ha parlato così della scelta di vestire il bianconero e giocare con Cristiano Ronaldo: "Ho avuto sicuramente la possibilità di crescere giocando con dei grandi campioni. Ronaldo è un granissimo campione, ce ne sono anche altri. Ovvio che ha avuto un peso nella mia decisione. Lo spogliatoio è molto positivo nelle relazioni, si trovano bene tra loro e questo è importante per me".