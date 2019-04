Juve, Rabiot resta nel mirino: Paratici in pressing su Veronique

© foto di Insidefoto/Image Sport

Adrien Rabiot resta un pensiero di Fabio Paratici. Lo scrive Repubblica, secondo cui il ds della Juventus sarebbe in pressing su Veronique, madre del centrocampista in uscita dal PSG. Servono motivazioni economiche importanti: oltre i 10 milioni offerti dal Barcellona, per intendersi. E vi sarebbero da mettere in conto anche commissioni "stile Emre Can".