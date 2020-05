Juve, Rabiot rientra ma è sempre più lontano: il caso è tutt'altro che chiuso

Lo sciopero è finito. Ma c’è davvero mai stato? Adrien Rabiot, con ironia al vetriolo, assicura di no. Attacca i media e rientra a Torino: il centrocampista francese della Juventus è atterrato a Caselle nel tardo pomeriggio. Ora seguirà il percorso delineato per chi rientra dall’estero, ma il caso è tutto fuorché chiuso.

Juve infastidita. Se la permanenza dell’ex PSG in Costa Azzurra era stato motivo di attriti col club bianconero, le stories sarcastiche che hanno preceduto il rientro in Italia hanno completato il quadro. Lontane, lontanissime dallo stile Juventus: sciopero o meno, attacchi di questo tipo ai media non sono considerati di casa alla Continassa. Altro che aplomb sabaudo.

Il futuro è tutto da scrivere. Già nell’occhio della critica per le prestazioni nella prima parte di stagione, Rabiot è ormai vicino geograficamente alla Juve, ma ne è sempre più lontano a livello di mercato. Mamma Veronique è già al lavoro: in Premier League ci pensano il Manchester United e anche l’Everton. Considerato il suo arrivo a parametro zero, alla Vecchia Signora, anche se sconfesserebbe un acquisto sempre incensato da Sarri, basterebbe poco per mettere a bilancio una plusvalenza. Di questi tempi, non è affatto una cosa secondaria.