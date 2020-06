Juve, Rabiot sempre più lontano: Everton destinazione più probabile per il francese

Il futuro di Adrien Rabiot sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il francese non si è mai ambientato dal giorno del suo arrivo durante la scorsa estate e visto che il club bianconero vuole fare cassa per poi investire il ricavato in nuovi acquisti, il centrocampista è uno dei primi nomi in uscita. La destinazione più probabile sembra essere l'Everton di Ancelotti, proprio il tecnico che lo fece esordire, da giovanissimo, al Paris Saint Germain.