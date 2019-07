Juve, Rabiot si affida a Buffon. Paratici a breve in spedizione De Ligt

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“La Juve è un gradino sopra al PSG”. L’iniezione di autostima, di consapevolezza, giunge da chi la maglia bianconera ha deciso di indossarla a discapito di tante altre squadre definite “top club”. Con la rivelazione: “Gigi Buffon mi ha fatto capire che, se volevo andare oltre nella mia carriera, una-due stagioni alla Juve sono più formative che da altre parti”. Insomma Adrien Rabiot, il primo nuovo acquisto dell’estate bianconera, incarna il futuro proiettato su una tela preziosa consegnata da mani fidate. Quelle di una bandiera del club che presto tornerà al suo posto, all’interno di quello spogliatoio che – svela ancora Rabiot - “è molto positivo, per quello che so. Con professionisti che si trovano molto bene tra loro”.

E certamente l’ambiente sano, profondamente formativo, in casa Juve, non può che mettere la strada in discesa all’alba di un nuovo ciclo che non deve far rimpiangere i cinque anni di successi sotto la guida di Massimiliano Allegri. Al resto dovrà pensarci Maurizio Sarri, che già nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Torino per prendere confidenza con la piazza e organizzare con qualche giorno d’anticipo la prima settimana di lavoro alla Continassa, in programma a partire da mercoledì prossimo.

In questi giorni sarà compito della dirigenza, invece, cominciare a a sfoltire l’organico con qualche cessione e, soprattutto, portare a casa De Ligt, l’altro grande obiettivo di questa sessione di mercato. L’accordo è ormai totale, la sensazione è che le fasi ultime dell’operazione possano essere arricchite da qualche effetto scenico degni dei grandi colpi di mercato. Per l’ufficialità del ritorno di Buffon, invece, la Juve attenderà la cessione di Perin. Avanti per priorità: a breve il giovane olandese, il nuovo Cristiano Ronaldo della difesa.