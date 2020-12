Juve, Rabiot: "Sto bene fisicamente e mentalmente. Col Barcellona sarà una finale"

Nella sua intervista a Sky Sport, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot ha parlato anche del suo momento: "La partita contro la Dinamo Kiev ci ha fatto molto bene, sia mentalmente, sia perché continuiamo il nostro cammino in Champions League, per arrivare all'ultima partita del girone contro il Barcellona e sperare nel primo posto con una vittoria. Sarà una partita difficile, ma siamo ancora in corsa. Sarà come una finale del gruppo.

Avete festeggiato per i 750 gol di Cristiano Ronaldo?

"No, non molto. È un po' complicato in questo periodo, ci sono tante partite e la fatica si fa sentire, non c'è spazio per le feste"

Come si sente?

"Come ho già detto la stagione passata non ho avuto l'occasione di giocare molto e allora questo mi ha permesso di allenarmi. Il lavoro è stato benefico e anche con lo stop per il Covid ho lavorato molto con il preparatore in casa. Questo mi ha permesso di ritrovare la forma migliore, sto bene fisicamente e mentalmente e questa stagione è iniziata bene. Mi sono poi dovuto adattare anche al nuovo sistema di gioco a centrocampo".